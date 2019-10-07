Киев заявил, что отвод войск в Донбассе начнется не ранее следующей недели

Украина объявила о срыве отвода войск в Донбассе из-за нарушения «режима тишины», который должен был длиться семь дней.

«Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов. Нам надо ждать, пока настанет следующий период в семь дней, что докажет, что у сторон серьезные намерения», – передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Между тем представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник заявил, что существующие договорённости не предполагают семидневного «режима тишины», передает «РИА Новости».

Мирошник напомнил, что в 2016 году там уже были разведения. По мнению представителя ЛНР, обстрелы осуществляют украинские силовики «для срыва выполнения договоренности».

Разведение войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе является обязательным условием для проведения саммита «нормандской четверки». Договоренность о сроках разведения была достигнута 1 октября на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, накануне, 6 октября, в Киеве прошел десятитысячный митинг против «формулы Штайнмайера», одобренной также 1 октября.