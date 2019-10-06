В России назвали провокацией допрос депутата Госдумы спецслужбами США

Посольство РФ направило в госдеп США ноту протеста после допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Facebook российского диппредствавительства.

«Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», – приводятся в заявлении слова посла России в США Анатолия Антонова.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу российской дипмиссии сообщило, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в США на форум «Диалог Форт-Росс».

По словам Антонова, Юмашеву отвели в отдельную комнату, где ей задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, депутату предложили встретиться с сотрудником ФБР «в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение».

Посол напомнил, что Инга Юмашева внесла большой вклад в развитие и стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном. «Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса», – отметил дипломат.

В то же время Антонов выразил мнение, что действия ФБР не направлены на срыв форума «Диалог Форт-Росс», который пройдет в Калифорнии 6 октября.

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин назвал произошедшее циничной провокацией со стороны Вашингтона. «Действия США – это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», – цитирует Володина пресс-служба российского парламента. Спикер напомнил, что Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, участвуя в непростом диалоге.

Напомним, в конце сентября десять российских делегатов Генассамблеи ООН не могли получить визы США, что вызвало возмущение российского МИДа.