В досрочных выборах в непризнанном Косове участвуют около двух миллионов человек

В самопровозглашенной республике Косово проходят досрочные парламентские выборы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию непризнанного государственного образования, в общей сложности зарегистрировано почти 1,939 млн избирателей. На 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат.

Отмечается, что нынешние выборы – седьмые по счету и шестые внеочередные. За всю историю непризнанной республики ни один парламент не смог отбыть свой мандат до конца.

В соответствии с конституцией самопровозглашенного Косова, из 120 депутатских мандатов 100 мест принадлжат албанцам. Другие 20 распределяются между представителями национальных меньшинств: 10 мест закреплены за сербами, четыре – за цыганами, ашкали и гюптами; три места – за бошняками, два – за турками, одно место выделено для горанцев.

За выборами следят 34,5 тысячи местных и иностранных наблюдателей, пишет «РИА Новости».

Напомним, в мае текущего года подразделения косовского полицейского спецназа под предлогом «борьбы с контрабандой и организованной преступностью» вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В ходе спецоперации были задержаны 23 человека, в том числе один россиянин, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Позднее его освободили.