На Украине прошел десятитысячный митинг против "формулы Штайнмайера"

В центре Киева состоялась масштабная акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Как пишет «Интерфакс», митинг начался около полудня. В начале акции ее участники почтили память погибших в Донбассе минутой молчания. К 14:00 на площади Независимости собрались примерно 10 тысяч человек. За порядком следили 300 сотрудников правоохранительных органов.

Участники митинга под лозунгом «Остановим капитуляцию!» выступили против принятия «формулы Штайнмайера», касающейся предоставления особого статуса Донбассу, и отвода украинских войск в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины. По мнению протестующих, действия украинских властей являются «капитуляцией» и «предательством» национальных интересов.

Контактная группа по Украине 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной – после отчета ОБСЕ о результатах выборов.

После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским в стране начались протесты.