В Ираке растет число жертв протестов против политики властей

Число погибших в ходе антиправительственных выступлений в Ираке достигло 73 человек, более трех тысяч получили ранения.

Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ. Утоняется, что среди жертв – шесть представителей правоохранительных органов.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал о 65 погибших. При этом в полиции утверждали, что контролируют ситуацию, отмечалось в сообщении.

В ходе митингов были задержаны около 450 демонстрантов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадуна. По его словам, примерно половина из них отпущены. Правозащитник также сообщил о 73 жертвах. «Большая часть погибших и пострадавших – из Багдада и провинции Зи-Кар. Основные ранения – в голову и в грудь», – отметил Саадун. Он не исключил, что число жертв в ближайшее время может увеличиться до ста.

Протесты против коррупции и безработицы проходят в Ираке четвертый день. Накануне, 4 октября, по митингующим открыли огонь. Для разгона людей применяли слезоточивый газ и боевые патроны.