Названо время, необходимое для ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

В случае сигнала о ракетной атаке у России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения Анатолий Нестечук.

Конкретные сроки он называть не стал. По его словам, подлетное время бывает разное в зависимости от направления удара. «Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения», – отметил он.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что замминистра МИД РФ Сергей Рябков не исключает возможность начала непреднамеренной ядерной войны.