Зеленский и Лукашенко обсудили отношения между странами на форуме в Житомире

Выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси, президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский «начали разгребать завалы» в отношениях между странами, сообщает ТАСС, со ссылкой на БелТА.

В ходе беседы лидеры государств обсудили возможности наращивания экономического сотрудничества: «Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на 20%, но это далеко не предел наших возможностей», – сказал Лукашенко. Особенно он выделил топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленную кооперацию и транспортно-логистическую сферу.

По словам белорусского лидера, на прошедших перед этим переговорах в узком составе, которые продолжались 2,5 часа, они с Зеленским договорились, что товарооборот между двумя странами составит 5,5–6 миллиардов долларов, однако эта цифра может увеличиться в дальнейшем, как предложил Зеленский, до 10 миллиардов долларов в год.

Также в рамках закрытых переговоров Зеленский предложил провести совместные Олимпийские игры, на что Лукашенко ответил согласием: «Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Для двух стран это под силу».

В свою очередь, президент Украины поблагодарил коллегу «за все, что Беларусь делает для Украины», и за предоставленную в Минске площадку для переговоров контактной группы по подготовке к нормандской встрече, в ходе которой ранее была подписана «формула Штайнмайера».

Президент Беларуси предположил, что развитию белорусско-украинских отношений будут пытаться помешать внешние силы, но заявил, что они готовы противостоять такому давлению. «Этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди. Не хотим против кого-то дружить, против кого-то воевать. Мы должны быть сильными», – заявил он.

Лукашенко также в очередной раз отметил, что он выступает за сохранение территориальной целостности Украины и прекращение войны на Донбассе, а комментируя действия Зеленского, заявил: «Сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает».

Вопреки профессиональной принадлежности лидера Украины, как отмечает РБК, смеяться зал на встрече заставил именно Лукашенко, пошутив, будто испугался, что назвал Зеленского Владимиром Владимировичем, в то время как тот Владимир Александрович. Сделал он это после того, как назвал «регионы Украины» «регионами России», а украинский коллега исправил оговорку.