Спикер Макаров объяснил, что "телебонить" означает "колыхать" и "полуправдить"

Председатель Заксобрания Петербурга объяснил смысл своего высказывания о желании оппозиционеров «телебонить» на митингах.

Напомним, во время выступления по случаю начала парламентского сезона 2 октября спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров выступил с критикой оппозиции, которая «зажигает с Навальным на митинге в Москве», и призвал ее представителей не «колыхать» и не «теребонить» Санкт-Петербург.

На высказывание депутата бурно отреагировали соцсети, после чего Макаров посчитал своим долгом объяснить значение произнесенных им слов.

«Я призываю оппозицию не искать скрытых смыслов в моем парламентском выступлении: их там нет. Я вас всегда критиковал за то, что вы цепляетесь к словам, потому что сами к делу не прицеплены. А когда ни за что не отвечаешь, можно быть иностранцем в своей собственной стране, можно не служить Отечеству поколениями и быть тотально безразличным к его судьбе. Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все "загранные" действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова "телебонить" — настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста», — заявил спикер Заксобрания, вновь подчеркнув, что тем, кому после его слов все же захочется разжечь революцию, стоит найти себе другую страну, «которую не жалко».

«В Петербурге и России люди за вами не пойдут», — заключил Макаров.