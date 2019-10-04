Московский метрополитен отсудил у оппозиционеров 54,7 тысяч рублей

Лидеров оппозиции обязали выплатить почти 55 тысяч рублей московскому метрополитену, сообщает «Интерфакс». Суд постановил компенсировать транспортному предприятию средства, потраченные на привлечение дополнительных сотрудников на работу в день митинга 27 июля.

При этом защита оппозиционеров обращает внимание на то, что, по данным заявителей, присутствие 15 тысяч человек на акции, наоборот, принесло столичному метро прибыль не менее миллиона рублей, передает BFM.

Ответчиками по делу в Коптевском суде Москвы выступили Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.

Ранее по искам «Мосгортранса» и ГБУ «Автомобильные дороги» тех же ответчиков обязали выплатить порядка 4,6 миллионов рублей. Также их обязали выплатить четверть миллиона владельцам ресторана в центре Москвы.