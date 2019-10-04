МИД РФ потребует у посла Ирана пояснений по теме ареста Юлии Юзик

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова сообщила о вызове в министерство иранского посла.

В своем Facebook Захарова подчеркнула, что приглашение посла Ирана в российское внешнеполитическое ведомство связано с арестом журналистки Юлии Юзик в Тегеране. По словам официального представителя МИДа, от дипломата потребуют «оперативного прояснения обстоятельств» произошедшего.

Напомним, о задержании российской журналистки, автора книги «Невесты Аллаха» Юлии Юзик в Иране стало известно утром в пятницу, 4 октября. Сообщалсь, что ей вменяют сотрудничество с израильскими спецслужбами, за что журналистке может грозить до 10 лет тюрьмы.

При этом ранее «МК» выяснил, что приглашение для поездки в Тегеран, в ходе которой Юлию Юзик арестовали, ей отправил директор русскоязычного телеканала Iran Today Бахрам Ханлар.