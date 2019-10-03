В ответ на критику нацпроектов Минфин хочет сделать траты на них прослеживаемыми

Министерство финансов РФ в ответ на критику нацпроектов планирует обеспечить «полную прослеживаемость движения средств», направленных на их реализацию.

Эта информация появилась в документе «Основные направления бюджетной политики». В планах Минфина уточненить отчетность об исполнении федерального и региональных бюджетов, чтобы обеспечить «раскрытие информации об объемах и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов». Напомним, стоимость их реализации за пять лет начиная с 2019 года доходит почти до 26 триллионов рублей, из них 13 триллионов планируется выделить из федерального бюджета, а остальное — из региональных и внебюджетных источников.

РБК отмечает, что ещё в июле журналисты указали на недоступность оперативных данных для общества, хотя ранее обратное декларировалось Минфином. По данным издания, Правительство не предоставляет оперативных данных о кассовом исполнении национальных проектов в удобном виде, а на вычленение нужных значений может уходить до получаса по каждому нацпроекту.

«Во всем, что касается национальных проектов, прозрачность бюджетной росписи существенно снизилась. С момента запуска нацпроектов так и не появилось портала с отражением их планов и хода реализации. До сих пор о них ничего нет на портале госпрограмм, куда нацпроекты, казалось бы, должны быть встроены. Нет раздела на едином портале электронного бюджета, нет отдельного портала, как когда-то было у приоритетных национальных проектов 2006 года», — приводит издание слова директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина.

Это не единственная проблема национальных проектов, отмеченная экспертами и политиками. В частности, в июне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что, несмотря на важность этой концепции развития и большие бюджетные затраты на неё, лишь 7% граждан на тот момент понимали смысл нацпроектов, а половина и вовсе ничего о них не слышала.

Кроме этого, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя нацпроекты, сказал «Ведомостям», что достижение результатов по экономическому росту, объемам инвестиций, улучшению качества жизни и прочим национальным целям не всегда напрямую связано с исполнением нацпроектов, и отметил, что, в частности, не удастся таким образом «поднять уровень здравоохранения на новую планку».

Критиковал идею нацпроектов и Герман Греф, заявив, что они «не дадут искомого результата». По мнению главы Сбербанка, они некачественно структурированы и у государства нет «гигантских ресурсов» для их реализации.