ФБР разместило рекламу на Facebook с целью привлечения российских информаторов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США использовало рекламу на Facebook, чтобы привлечь информаторов из числа российских спецслужб и людей, владеющих данными об этом, сообщает CNN.

Как утверждает телеканал, таких записей было три, все они размещались с таргетингом на Вашингтон. Сообщения сопровождались изображениями, текстами на русском и английских языках и ссылкой на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона.

В одном из постов изображался мужчина, идущий по мосту с подписью «Время наводить мосты». На другой записи изображалась шахматная доска с вопросом «Не пора ли сделать свой ход?». На третью запись поместили выпускницу вуза с родителями и надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!». Умышленно ли в последнем случае были сделаны ошибки в тексте, не уточняется.

На самом сайте службы на двух языках приводился текст с призывом прийти в офис ФБР и поделиться информацией, которая, как утверждается, послужит для главной цели ФБР, то есть для «защиты американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки». Информаторам обещается «взаимоуваженин и безопасность» [орфография и пунктуация сохранены].

В комментарии каналу ответственный за отдел контрразведки бюро Алан Коннер заявил, что в дипломатических представительствах России по всему миру работает много российских разведчиков и «ФБР использует различные методы для сбора информации».