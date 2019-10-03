Камчатский "справоросс" предложил сделать Алексея Навального губернатором края

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский предложил назначить Алексея Навального губернатором.

Как пишет издание «Кам 24», депутата от партии «Справедливая Россия» возмутили слова главы региона Владимира Илюхина.

Ранее губернатор предложил Алексею Навальному возглавить одно из удаленных сел Качатки. Таким образом Илюхин ответил на критику оппозиционера в адрес местных властей, сообщивших о запуске разрушенной котельной в селе Средние Пахачи, которая, по информации местных жителей, в действительности не эксплуатируется уже 20 лет.

Пучковский заявил, что с тем же успехом можно предложить Навальному возглавить правительство Камчатки вместо Илюхина. «Хуже для региона точно не будет», – сказал депутат.

Он напомнил, что главы сел избираются либо посредством прямого голосования, либо через местных депутатов. «Илюхин, видимо, забыл, что Камчатка – это не его собственность, а главы сельских поселений здесь не назначаются губернатором», – подчеркнул Пучковский. Он добавил, что жители северных поселений, живущие в бедности, вряд ли оценили «губернаторский юмор».

По мнению депутата, Илюхин попытался обратить в неуместную шутку серьезную проблему. Он отметил, что люди вынуждены топить дома дровами, поскольку котельная не функционирует.