Володин назвал вопрос сокращения разрыва бюджета регионов приоритетным

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что парламент вынесет на отдельное обсуждение вопрос сокращения разрыва бюджета между регионами.

Он призвал Минфин подготовить соответствующие предложения.

«У нас на сегодняшний день разрыв, по данным Минфина, составляет семь раз. Конечно, нам крайне важно, чтобы менее обеспеченные регионы сокращали этот разрыв с теми, кто более обеспечен», — приводит цитату Володина ТАСС.

В разговоре с министром финансов Антоном Силуановым 25 сентября он назвал эту проблему приоритетной задачей при рассмотрении бюджета, которую, по его словам, необходимо изменить в течение двух-трех лет.

Одним из важных факторов для уменьшения разрыва председатель Госдумы обозначил региональные проекты, выполнение которых приведет к росту экономики страны и регионов. Он также заявил, что их невозможно реализовать без помощи государства, так как бизнес не может позволить себе вложить в них средства при всем желании из-за больших издержек.