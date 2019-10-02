Путин увидел в санкционной политике США путь к уничтожению доллара

Президент России Владимир Путин считает, что Вашингтон пытается использовать доллар как политическое оружие.

Об этом он заявил на заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве, передает «Интрефакс».

«Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся», – сказал российский лидер. Он отметил, что золотовалютные резервы сокращаются в долларовом выражении во многих государствах, в том числе странах-союзниках США.

По словам Путина, США, вводя санкции, «своими руками уничтожают доллар». Президент подчеркнул, что Россия никогда не стремилась отказаться от расчетов в долларах, однако американская политика подталкивает ее к этому.

Путин отметил, что члены Евразийского экономического союза практически перешли на расчеты в рублях, и выразил надежду, что «переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США».