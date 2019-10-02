"Ведомости": Путин тайно присвоил главе "Ростеха" звание Героя России

Гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову несколько недель назад было присвоено звание Героя России.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ряд топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.

Звание Героя России присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». По мнению собеседников издания, Сергей Чемезов удостоен его за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны. Еще одним поводом может быть реформирование системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и развитие «Ростеха».

При этом отмечается, что указ о награждении Чемезова был подписан несколько недель назад, но официально не опубликован.

В «Ростехе» от комментариев по поводу этой информации отказались.

Напомним, что президент уже не в первый раз награждает званиями Героев России высокопоставленных чиновников. Ранее его были удостоены вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Указы об их награждении не публиковались.