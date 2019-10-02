Грету Тунберг в России ждут депутаты – и масса новых впечатлений

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам и самый молодой парламентарий Василий Власов пригласил шведскую школьницу Грету Тунберг, чье ураганное выступление в защиту экологии на саммите ООН обсуждается до сих пор, выступить перед его коллегами по Охотному Ряду.

«Правда, адреса он не знает и письмо написал на русском, — утверждает анонимный телеграм-канал «Депутатские будни». — Получилось вроде как "на деревню дедушке"».

Письмо Власов передал через посольство Швеции. «Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — написал он девочке. Правда, если память не изменяет и уши не обманывают, Грета на саммите говорила о массовом вымирании различных видов (тысячи их, возьмем хотя бы новозеландского какапо или ганского гавиала), не имея в виду хомо сапиенс. Но отечественные пропагандисты поняли ее так, как им было надо, вот и Василий Власов, похоже, повелся. Но зато постарался, чтобы письмо до Греты все-таки дошло — и для этого написал еще одно послание послу Швеции в России Малене Мард. «В связи с отсутствием информации о точном месте проживания Тинтин Элеоноры Эрнман Тунберг прошу вас оказать содействие в передаче и переводе ей содержания приложенного письма», — попросил он.

Вообще Грете у нас должно быть интересно. Рассказать ей хотя бы историю про Шиес, куда хотят свозить московский мусор и что при этом творят с недовольными местными жителями. Или про продолжающуюся войну с мусором в тех же подмосковных Ликине-Дулеве и Коломне — про шестилетнюю девочку в автозаке и поломанные конечности. Интересна, наверное, ей будет и история экс — главы Серпуховского района Александра Шестуна, поддержавшего борьбу против свалки «Лесная» — и что из этого вышло. Ну и на десерт — о намерении властей Москвы и Подмосковья покромсать «Лосиный остров». А уж каким после всего этого будет ее выступление на Охотном Ряду!

Есть, правда, опасения, что после этого закончится мандат Василия Власова.