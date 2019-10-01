Полиция старается догнать власть по оскорблённости населением

Международная правозащитная организация «Агора» выпустила доклад к первому полугодию со дня вступления в силу закона Клишаса «о неуважении к власти» — закон вступил в силу 29 марта этого года. Как говорится в документе, за это время возбуждено 45 дел об административных правонарушениях. Штрафы, назначенные судами, могут пополнить бюджет на на 845 тысяч рублей. Отметим, что это не окупит даже содержания в сенате автора закона Андрея Клишаса.

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За 180 дней в 29 регионах было заведено 45 дел о всевозможном неуважении к власти. Всего 23 дела (51,1%) закончились вступившими в силу обвинительными постановлениями со штрафами на общую сумму 675 тысяч рублей. Обвинительные постановления еще на 170 тысяч рублей находятся в процессе обжалования либо не вступили в законную силу.

Больше всего — 26 дел — заведено по поводу оскорбительных отзывов о Владимире Путине. Причем неизвестны случаи, когда г-н Путин привлекался в качестве потерпевшего — за него все время оскорблялись некие третьи лица. Очень удобно!

Правда, первое же дело — за высказывание о «сказочном» — вместо ожидаемого эффекта имело скорее «эффект Стрейзанд» и породило «сказочный» мем, который до сих пор в ходу.

Обо всей этой, так сказать, правоприменительной практике неоднократно критически высказывались политики самого разного уровня, в том числе и президент Владимир Путин. Однако на правоохранительные органы это не возымело никакого действия. Более того, представители МВД после подавления московских протестов, видимо, оказались до невозможности огорчены тем, что их можно критиковать невозбранно. И выступили с законодательной инициативой: на днях министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил разработать законопроект об ответственности граждан за «оскорбление сотрудников полиции в интернете».

Предполагается, что обидное высказывание до суда должно быть удалено при помощи Роскомнадзора. Какую кару будут предусматривать отзывы о работе полиции, в документе не указано. Глава всё той же «Агоры» Павел Чиков назвал идею МВД малоперспективной.