Мэрию Москвы повторно просят разрешить шествие "Бессмертный ГУЛАГ"

Оппозиция второй раз просит у властей согласовать шествие в поддержку политзаключенных по проспекту Сахарова.

Напомним, в первый раз акцию «Бессмертный ГУЛАГ» в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку нынешних политических заключенных планировали провести 6 октября. Однако мэрия Москвы отказалась согласовать шествие, объяснив такое решение тем, что организаторы не указали в уведомлении, как собираются обеспечивать общественный порядок и медицинскую помощь.

Как передает «Интерфакс», после полученного отказа представители Партии перемен, ПАРНАСа и проекта «Декоммунизация» подали в мэрию еще одну заявку — с просьбой разрешить провести шествие «Бессмертный ГУЛАГ» уже 13 октября.

При этом акция планируется все по тому же маршруту — от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова.

«Отказ в праве на мирную демонстрацию памяти лишний раз показывает, что ГУЛАГ в нашей стране не исчез», — подчеркнули в ПАРНАСе.