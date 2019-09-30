Украина не будет начинать расследования по указке из-за рубежа, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовы расследовать любые нарушения закона, но не по приказу из-за границы.

«Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна», — приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Reuters.

Так президент Украины прокомментировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, расшифровку которого последний обнародовал после начала против него процедуры импичмента.

В разговоре Трамп просил Зеленского проследить за делом сына его главного конкурента по будущей президентской гонке Джо Байдена. Он пообещал, что с Зеленским по этому вопросу свяжутся генпрокурор США и его личный юрист Руди Джулиани. При этом в разговоре активно обсуждались перспективы финансовой помощи Украине со стороны США.

«На меня никто не может давить. Я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек — мой сын, которому шесть лет», — заявлял Зеленский ранее.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, в интервью газете Los Angeles Times рассказал, что неоднократно отказывал Джулиани начать расследование против сына Байдена «только в интересах американского чиновника».

Дональд Трамп же в своем твиттере обвинил американские СМИ в продажности и нежелании освещать некие сделки, которые, по его словам, Байдены заключили в Украине и Китае. Также он обвинил в коррупции и самого Джо Байдена.