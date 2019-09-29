На согласованный митинг "Отпускай" в Москве пришли более 23 тысяч человек

На проспекте Сахарова проходит митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных, ФБК и фигурантов «московского дела».

Среди участников — ранее принявший участие в одиночном пикете у администрации президента политик Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов, бывшие фигуранты «московского дела» Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло, журналист Юрий Дудь, а также актер Александр Паль, сообщает «Новая газета».

Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Как пишут «Ведомости», за 20 минут до начала акции территория была заполнена на одну пятую. Приходящим раздавали плакаты с лозунгами «Свободу Егору Жукову», «Свободу Ивану Подкопаеву» и «Свободу ФБК».

По данным «Белого счетчика», к 16:00 на митинг пришли более 23,3 тысячи человек. В МВД сообщают о 20 тысячах пришедших. «Интерфакс» подчеркивает, что охраной порядка на акции занимается полиция, при этом и силовики, и митингующие ведут себя корректно.

Напомним, что организатором митинга выступила Либертарианская партия. Изначально акцию собирались провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.