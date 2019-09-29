Киев вернет пассажирские перевозки на границе с Крымом спустя пять лет запрета

Украина хочет запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение министерства инфраструктуры Украины в Facebook, речь идет о запуске контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак».

По словам главы ведомства Владислава Криклия, на станции у КПВВ можно будет сесть в автобус и следовать далее по нужному маршруту. Цель проекта — перемещение пассажиров по территории Украины.

При этом восстановление рейсов в Крым пока не обсуждается.

Напомним, в 2014 году, после присоединения Крыма к России, Украина прекратила движение автобусов и поездов через границу с республикой. Поезда, следующие в Крым, останавливаются на станции Новоалексеевка в Херсонской области, не доезжая до границы. В 2015 году Киев прекратил грузовое сообщение с Крымом, легковым автомобилям при этом переезжать границу разрешалось.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.