Алексей Навальный устроил в Москве одиночный пикет в поддержку политзаключенных

Оппозиционер Алексей Навальный, а также его супруга отстояли одиночные пикеты возле администрации президента на Ильинке.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на Instagram политика. «Для такого трехминутного пикета надо отстоять в очереди минимум час. Но это самая прекрасная очередь», — написал Навальный.

Напомним, сегодня в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг под лозунгом «Отпускай». Заявителем акции на 20 тысяч человек выступила Либертарианская партия. Мероприятие начнется в 15 часов. Акция в поддержку политзаключенных пройдет и в ряде других российских городов.