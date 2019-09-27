Власти Индонезии обвинили протестующих в попытке сорвать инаугурацию

Граждане Индонезии продолжают протест против ряда проектов поправок в уголовный кодекс. Обновленный кодекс, по мнению законотворцев, должен привести документ в соответствие с независимостью и религиозностью Индонезии.

Среди самых спорных поправок в УК значится тюремное заключение на год в случае внебрачного секса, а незаконное совместное проживание будут наказывать заключением на полгода. Максимальным наказанием за проведение аборта станет лишение свободы на четыре года, сообщает телеканал «360». В обновленный УК включена статья об оскорблении власти. Также одна из поправок ослабляет влияние Комиссии по искоренению коррупции.

Президент Индонезии Джоко Видодо отложил подписание закона на неделю, но оппозиция требует отменить его принятие.

Наиболее жесткие столкновения прошли в столице Джакарте. Там полицейские применяли слезоточивый газ и разгоняли толпу протестующих водонапорными пушками.

Министр Индонезии по вопросам политики, прав и безопасности Виранто заявил, что гражданские акции протеста направлены на то, чтобы сорвать инаугурацию президента Джоко Видодо, которая должна состоятся 20 октября. По мнению министра, бунт культивируется подстрекателями: «Они спровоцировали младших братьев и сестер, студентов на борьбу с силами безопасности в надежде, что будут жертвы и они смогут обвинить полицию», — цитирует Виранто ИА Regnum.