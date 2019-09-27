На Украине считают авиасообщение с Россией опасным, а железнодорожное – выгодным

Министр инфраструктуры Украины считает, что для восстановления авиасообщения с Россией необходим «суицидальный настрой».

В интервью изданию «Экономическая правда» недавно назначенный на эту должность Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой. Чиновник упомянул катастрофу с малазийским самолетом МН17 в Донбассе, в которой Киев обвиняет Россию. «Это просто опасно для Украины. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», – сказал Криклий.

Министр назвал Россию агрессором, и заявил, что при нынешних условиях о прямом авиасообщении между странами «нельзя говорить вообще».

Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что железнодорожное сообщение с Россией Киев прерывать не будет, отметив, что «это вопрос другого характера». «Например, за восемь месяцев 2019-го перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, а оплата за проезд составляла 3,5 млрд гривен (более $145 млн)», – пояснил министр. По его словам, железнодорожные рейсы в Россию – «одни из немногих, которые являются прибыльными».

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в 2015 году. Также российским авиакомпаниям было запрещено использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов. В Киеве объясняют такие меры необходимостью обеспечить национальную безопасность.