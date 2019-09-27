Госдума начнет искать нарушения закона в "Медузе", BBC Russia и в других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России проверит публикации «Медузы», «МБХ Медиа», «Русской службы Би-би-си», «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» на предмет нарушения закона, сообщает «Интерфакс».

Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев по итогам заседания, приглашение на которое проигнорировали Facebook и Google.

Также ТАСС сообщил, что ранее Пискарев рассказал о нарушениях российского законодательства немецкой телекомпанией Deutsche Welle, найденных комиссией. Материалы направят в МИД РФ с просьбой рассмотреть вопрос о лишении издания аккредитации в России.

Парламентарии обнаружили в материалах DW оправдание экстремизма за якобы изложенное там мнение, что Владислав Синица, осужденный на пять лет за твит, в котором он, по мнению следствия, угрожал детям силовиков, на самом деле не является экстремистом, а просто оппозиционером. Это оценили на статью 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

СМИ обвинили в нарушении «закона о митингах», а также «закона, который регулирует избирательные процессы». К такому мнению депутаты пришли на основании экспертизы двух слов, написанных 27 июля в твиттере DW: «Москва, выходи!». Это было расценено как призыв на несогласованную акцию, а из-за выборов, которые проходили в это время, издание якобы ещё и пыталось таким образом влиять на избирательный процесс.

«"Немецкая волна" [Deutsche Welle] обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ», — заявил Пискарев.