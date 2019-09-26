Сенатор предложил помочь бизнесу использовать труд заключенных через ФСИН

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов намерен 26 сентября внести в Госдуму законопроект, который даст возможность ФСИН предоставлять здания тюрем и колоний в аренду или безвозмездное пользование бизнесменам напрямую.

На настоящий момент предоставление таких услуг требует проведения аукционов или конкурсов, которые часто срываются из-за малого количества участников или их отсутствия. Таким образом, сообщает «Парламентская газета», 40% производственных зданий не эксплуатируются вовсе.

Согласно законопроекту, в случае отсутствия заявок на участие в торгах в течение шести месяцев можно будет заключить договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом.

«Мы хотим дать учреждениям ФСИН возможность воспользоваться облегчёнными механизмами, чтобы они вовлекли свои мощности в экономический оборот и привлекли предпринимателей», – цитирует сенатора издание.

Ранее сенатор Кутепов предлагал привлекать заключенных к процессу сортировки мусора.