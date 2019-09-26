Саудовский принц заявил, что не знал о планирующемся убийстве Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман считает себя ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом он сообщил в интервью для документального фильма американского канала PBS, передает Reuters.

«Я признаю свою ответственность, потому что это произошло во время моей службы», – сказал он. При этом бин Салман подчеркнул, что не знал о готовящемся убийстве. «У нас 20 миллионов подданных и три миллиона чиновников», – отметил принц, имея в виду, что невозможно уследить за всеми подчиненными.

На замечание о том, что «команда убийц» пользовалась частными королевскими самолетами, бин Салман ответил, что у чиновников «есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это».

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был жестоко убит 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По мнению США, Турции и ООН, ответственность за преступление лежит на наследном принце. Саудовские власти отрицают причастность членов королевской семьи к убийству.

В стране идет суд над подозреваемыми в убийстве Хашогги. Генпрокуратура Саудовской Аравии требует для них смертной казни.

Полная версия интервью с Мухаммедом бин Салманом выйдет в эфир американского общественного телевидения 1 октября.