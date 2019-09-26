Леонид Кравчук похвалил Зеленского за телефонный разговор с Дональдом Трампом

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил поведение Владимира Зеленского в ходе июльской беседы с Дональдом Трампом.

«Я думаю, что этот разговор – это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами», – заявил Кравчук во время интервью телеканалу «Громадське». Он добавил, что в целом Зеленский смотрелся «неплохо», учитывая «ситуацию, которая была на момент этого разговора».

Кравчук отметил, что «президент Украины выслушал внимательно, не перебивая, те вопросы, которые поставил президент Трамп».

Экс-президент подчеркнул, что США является первой в мире страной по влиянию на мировые процессы. По его мнению, этот вес «давит на президента Украины».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку состоявшегося 25 июля телефонного разговора президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Стенограмма звонка показала, что Трамп не угрожал Киеву отказом в помощи.