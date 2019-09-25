За недопуск делегатов на ГА ООН Госдума запретит россиянам лотерею грин-карт

В Госдуме рассматривают идею запретить проведение американской лотереи грин-карт в России в ответ на невыдачу виз части российской делегации на Генассамблею ООН, заявили в комитете ГД по международным делам, возглавляемом скандально известным Леонидом Слуцким, которому также не дали визу, передают «Известия».

Накануне сообщалось, что десять российских делегатов ГА ООН получили отказ в получении виз США. После этого, по информации ТАСС, Сергей Лавров поблагодарил США за то, что ему, в отличии от его коллег, «в конце концов» дали визу.

В Государственном департаменте США заявили, что «серьезно относятся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН» и не могут прокомментировать конкретные случаи, так как информация по визовым документам «носит конфиденциальный характер», сообщает ТАСС.

Грин-карта является документом, подтверждающем наличие у иностранного гражданина вида на жительство. Лотерея грин-карт, или диверсификационная лотерея, представляет собой розыгрыш вида на жительства в США, предназначенный, в частности, для поощрения иммиграции из тех стран, из которых в стране мало иммигрантов.