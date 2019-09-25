Политический менеджмент губернатора эксперты считают важнее поддержки в Кремле

Как считают в компании «Минченко консалтинг», губернаторских кресел в ходе новой волны отставок могут лишиться сразу 11 руководителей.

Эксперты связывают такой прогноз с плановыми выборами в 2020 году, которые пройдут в 17 регионах страны. Однако они не исключают и увольнение других глав регионов, среди которых называется Рашид Темрезов в Карачаево-Черкессии, «устойчивость которого значительно пошатнулась после дела Арашуковых».

Из-за долгосрочных федеральных проблем потерять свой пост могут Сергей Левченко (Иркутская область), в чьем регионе появились проблемы после затопления, и Игорь Орлов (Архангельская область), который долгое время не может решить проблему с мусорным полигоном в Шиесе.

Также эксперты предсказали отставки Александра Левинталя (Еврейская автономная область) и Сергея Ситникова (Костромская область), которые не отличились никакими социально-экономическими проектами, а Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область), по мнению специалистов, уйдут из-за накопившихся конфликтов с элитами и из-за «активности силовиков» в их регионах.

Среди губернаторов-тяжеловесов в зоне риска оказались Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский округ) и Владимир Илюхин (Камчатка), проблемы которых объясняются конфликтами с силовиками, федеральными и региональными элитами.

Как комментирует «Ведомостям» сам Евгений Минченко, основным критерием оценивания губернаторов стала их возможность избраться, то есть стала зависеть от и непосредственной деятельности, а не от «поддержки внутри "Политбюро 2.0"».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0».