Греф призвал отказаться от бюрократии и переходить к проектному менеджменту

На прошедшем в Москве конгрессе ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) председатель Сбербанка Герман Греф предупредил, что в мире необходимо провести революцию государственного управления.

Греф объяснил, что принципиальным недостатком в функционировании современных моделей государственного управления является отсутствие в их деятельности проектного менеджмента, то есть действий, направленных на создание новых объектов или изменение существующих процессов.

По его словам, 90% деятельности любого управленца сейчас направлено на решение рутинных задач – так называемый процессный менеджмент. При этом «дизрапы» (disruptive innovation, подрывные инновации) государства сейчас игнорируют полностью.

«Я не слышал, чтобы в рамках какого-нибудь государственного органа сидели инноваторы и каждый день думали, как построить новую модель государственного управления. Она просто отсутствует как класс», – цитирует главу Сбербанка РБК.

Также Греф заявил, что сейчас необходимо «ломать ту модель управления, которая у нас сейчас складывается», а также отказаться от «пирамидальных структур», которые «умрут первыми» как неспособные к переменам.

Международный валютный фонд и другие похожие организации, по его мнению, также умрут, потому что «не способны к саморефлексии, самореформе».

Ранее Греф уже предложил воплотить новые концепции в жизнь с помощью технологий Сбербанка на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее раскритиковал национальные проекты за их неэффективность.