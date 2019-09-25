Члены СФ единогласно проголосовали за переизбрание Матвиенко на пост спикера

Валентина Матвиенко в третий раз была избрана председателем Совета Федерации после голосования сенаторов.

Как сообщают «Ведомости», голосование за избрание нового спикера прошло в Совфеде утром в среду, 25 сентября. Сенаторы единогласно переизбрали на этот пост действующего председателя СФ Валентину Матвиенко.

При этом газета подчеркивает, что кандидатура Матвиенко была единственной. Ранее новоизбранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил ее сенатором от региона.

Напомним, весной этого года газета «Коммерсант» сообщала о возможной скорой отставке Валентины Матвиенко с поста председателя СФ и избрании на эту должность руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Однако спустя месяц после выхода данного материала в издании разгорелся скандал: из газеты ушли специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Следом за ними об увольнении заявили все сотрудники отдела политики «Коммерсанта», рассказавшие о давлении со стороны акционера Алишера Усманова, который оказался недоволен статьей о спикере Совфеда.