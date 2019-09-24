Янукович может обжаловать приговор и вернуться в Украину, заявил его адвокат

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил о возможном возвращении его клиента на родину.

Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну в феврале 2014 года во время массовых народных протестов, в результате которых произошла смена власти в Украине. По словам Сердюка, защита проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, передает РИА Новости.

Отметим, о запрете на въезд Януковича в страну ранее не сообщалось. Слова адвоката, предположительно, относятся к обжалованию приговора (апелляционные жалобы уже поданы), вынесенного Оболонским районным судом Киева в январе 2019 года. Суд заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Янукович в ответ на приговор заявил, что он не имеет ничего общего с законом и вызван «политическим заказом». По его словам, на суд оказывалось беспрецедентное давление.

Как сообщил Сердюк в эфире украинского телевидения, его клиент «сейчас находится на территории Российской Федерации временно».