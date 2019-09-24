Украина подняла вопрос об установлении морской границы с Россией

Госучреждение Госгидрография в Украине выступило за начало проведения переговоров с Россией по вопросу установления морской границы, сообщает RT.

Ведомство предлагает создать международную комиссию и начать переговоры в «принудительном» порядке. В Киеве форсируют события для того, чтобы обеспечить себя суверенитетом на территориальных водах.

Замглавы Госгидрографии Богдан Устименко заявил, что сомневается в добровольном подписании соглашения Россией, но письменные выводы по этому процессу будут иметь политическое и дипломатическое значение.

Юрист-международник Валерий Ванин в комментарии RT предположил, что этот шаг предпринят Украиной для того, чтобы в очередной раз поднять вопрос о статусе Крыма и с ее стороны будет предпринята попытка установить границу без учета вхождения республики в состав России.