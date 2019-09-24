Песков заявил, что в США за сопротивление полиции убили бы "выстрелом в голову"

В Кремле отвергли возможность переоценки событий на несанкционированных акциях в Москве минувшим летом.

Как передает «Медиазона», такую точку зрения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил на встрече с первокурсниками факультета журналистики ВШЭ.

По его словам, все несогласованные митинги и шествия, состоявшиеся в Москве и других городах в летние месяцы, проходи в нарушение действующего закона. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в западных странах с митингующими поступили бы гораздо строже, чем в России, где «не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут».

«Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Ну вы поймите, что его в Америке убили бы выстрелом в голову! Понимаете, без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — не важно. Ну нельзя, это закон!.. Такая жизнь, законы надо знать!» — заявил Песков, добавив, что никакой переоценки московских событий здесь «состояться не может».

Напомним, с лета в столице проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Протестные акции сопровождались задержаниями и уголовными делами, некоторые фигуранты уже получили тюремные сроки. Одним из таких осужденных оказался актер Павел Устинов, который был задержан росгвардейцами на выходе из метро и не оказал силовикам сопротивления, однако получил 3,5 года колонии за «вывих» плеча представителю власти.