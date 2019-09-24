Десяти российским делегатам Генассамблеи ООН отказано в получении визы США

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что он и еще девять его коллег из российской делегации Генассамблеи ООН не смогли получить визы США, передают «Ведомости».

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США связывают инцидент с несвоевременной подачей документов на оформление визы. Но, по ее словам, дипломаты предоставили документы в установленные сроки.

Захарова назвала поведение Штатов возмутительным и пообещала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Это не первый случай, когда США не выдают российским дипломатам визы. В апреле на встречу Генассамблеи ООН по вопросам свободы СМИ не смог попасть помощник Захаровой. Россия тоже минувшим летом отказала в получении визы сенатору-демократу Крису Мерфи. Он предполагал, что это связано с его мнением по поводу возвращения России в G7.