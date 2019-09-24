Мадуро пообещал встретиться с "другом и товарищем" Путиным в РФ 24 сентября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что посетит Россию с официальным визитом в ближайшие несколько часов.

Об этом венесуэльский лидер сообщил в ходе прямой трансляции в своем Twitter-аккаунте. По словам Мадуро, он вылетит в Россию в ночь на 24 сентября.

«Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем — президентом Владимиром Путиным и его командой», — цитирует пост президента Венесуэлы «Интерфакс».

Он добавил также, что во время поездки рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний, чтобы придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией.

Напомним, в начале сентября власти Венесуэлы объявили о регистрации офиса своей нефтекомпании PDVSA в Москве, после чего США пригрозили санкциями «Роснефти» за помощь «режиму Мадуро».