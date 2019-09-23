ПАРНАС уведомил мэрию Москвы о шествии в поддержку политзаключенных 6 октября

Мэрию Москвы попросили согласовать шествие «Бессмертный ГУЛАГ» по маршруту от Соловецкого камня до Стены скорби 6 октября.

Как сообщается на сайте партии ПАРНАС, шествие «Бессмертный ГУЛАГ» планируется провести в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку нынешних политических заключенных. Среди организаторов акции указываются представители партий ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Яблоко», а также внепартийные гражданские активисты и правозащитники.

«Участникам предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв коммунистического террора. Среди требований: реабилитация жертв политических репрессий XX века, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России», — говорится в сообщении.

Согласно заявке, направленной в столичную мэрию, демонстрация планируется 6 октября по маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Предполагаемое количество участников — тысяча человек.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Москвы разрешило Либертарианской партии провести митинг в поддержку политзаключенных на проспекте Сахарова 28 сентября.