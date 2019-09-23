Молдова не будет мешать въезду российских журналистов и инвесторов, заявил Додон

Президент Молдовы Игорь Додон во время своего интервью «Коммерсанту» заявил, что правительство «не будет продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову».

По его словам, такая политика стала возможна в результате «принципиальной договоренности» Додона с правительством страны. Это, как отметил Президент, может не распространяться на частные нарушения, однако «системного антироссийского подхода, как было, этого больше не будет».

Глава Молдовы подчеркнул, что речь идет не только о российских инвесторах, которых он назвал «интересными и понятными», но и о румынских, и о европейских, и о американских.

Проблемы с въездом возникли у съемочных групп телеканалов НТВ и «Россия 1» в феврале 2019 года. Журналисты планировали взять интервью у Игоря Додона.