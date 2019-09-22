На курского комика, пародирующего местных политиков, пожаловались в СК

Сенатор от Курской области Александр Михайлов пожаловался в Следственный комитет на юмористический YouTube-канал «Твой бывший».

Автором канала является бывший участник команды КВН «Прима» Антон Сасин. Его в течение последних полутора месяцев сотрудники полиции трижды вызывали на опрос. В отделении ему не показали само заявление, но предупредили о возможном возбуждении дела по статье о клевете. В Следственном комитете юмористу заявили, что дело может быть возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщают «Курские известия».

Силовики каждый раз спрашивали блогера, долго ли он планирует продолжать медийную активность. В комментарии «МБХ Медиа» Антон Сасин отметил, что за три месяца существования блога он ни разу не упомянул имени Александра Михайлова и не показывал его фото. При этом свой канал он позиционирует как сборник пародий на региональных политиков. В частности, неоднократно героями его роликов становился избранный в сентябре губернатор Курской области Роман Старовойт.