США отправят "ограниченное" количество войск для защиты Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Пентагон. Сообщается, что такое решение принято в ответ на просьбы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

В военном ведомстве отметили, что речь идет об «ограниченном» количестве войск, которые будут выполнять задачи, преимущественно связанные с противовоздушной и противоракетной обороной. При этом число отправленных на Ближний Восток военнослужащих не будет превышать тысячи человек.

Телеканал CBS между тем сообщил, что США направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis. Таким образом американские военные планируют закрыть брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-востоке. По мнению Вашингтона, именно через это окно Иран якобы нанес удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя решение властей США, заявил, что подобные действия усилят напряженность в регионе. «Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти», — цитирует «РИА Новости» слова сенатора.

Напомним, 14 сентября была совершена атака на крупнейшие НПЗ Саудовской Аравии. После этого добыча нефти в стране сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Американские и саудовские власти обвинили в случившемся Иран. Тегеран все обвинения в свой адрес отвергает.