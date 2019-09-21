В украинском МИДе рассказали о "деликатном характере" переговоров по обмену

Глава МИД Украины заявил, что переговоры по второму этапу обмена пленными между Москвой и Киевом ведутся очень активно.

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее мвремя у нас будут дополнительные основания для радости», — заявил министр в интервью каналу «Громадське».

Он добавил, что переговоры носят «деликатный характер», поэтому в них не вовлекаются иностранные партнеры Украины. «Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения», — отметил дипломат.

Ранее глава украинского МИД заявил о том, что саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России, который должен был пройти 17 сентября, не состоялся по вине российской стороны.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев обменялись пленными по формуле «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. В Россию прибыли руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Нидерланды считают причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.