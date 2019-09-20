Нормандский саммит сорвался из-за "технического недоразумения", заявили в Киеве

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании контактной группы в Минске представитель Украины действительно отказался подписывать «формулу Штайнмайера» из-за «определенных замечаний» по документу.

«Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе», – цитирует Пристайко ТАСС со ссылкой на «Европейскую правду».

Украинский министр признал, что непроработанными остаются многие аспекты «формулы». В качестве примера он привел вопрос осуществления выборов, который в случае с ЛНР и ДНР, по его словам, противоречит выборному законодательству Украины.

Дипломат не исключил дальнейшие шаги для урегулирования возникших в контактной группе противоречий и возможность дальнейшего подписания документа.

Он отметил, что перед проведением саммита должна быть подписана «формула Штайнмайера» и разведены войска на трех участках.

В среду Sobesednik.ru сообщал о заявлении Пристайко, в котором он возложил ответственность за отмену саммита «нормандской четверки» на Кремль.