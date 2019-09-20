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Как поссориться с alma mater за 37 тысяч рублей

Политика
15:54, 20 сентября 2019

Вячеслав Штыров. Фото: Federation Council of Russia / Flickr.com / Global Look Press
Вячеслав Штыров. Фото: Federation Council of Russia / Flickr.com / Global Look Press

Нет, люди, конечно, ссорятся и за меньшие деньги. Если почитать новости, то выяснится, что иные граждане и за пару сотен рублей готовы наворотить дел. Но тут история совсем другого толка. О большой политике, крупном бизнесе, обиде и разочаровании. 

Вячеслав Штыров – известный политический деятель, бывший президент Якутии. Его имя неразрывно связано с алмазодобывающей компанией АЛРОСА, во главе которой он стоял несколько лет. Поднял с колен, поставил на путь развития и подтолкнул к популярной тогда диверсификации. И даже много лет спустя, уже сменив кресло главы республики на высокую должность в Совете Федерации, он не раз поминал компанию добрым словом, демонстрируя ее как пример уникального и успешного производства. И как свою alma mater – ведь именно там, в связанных с алмазами производствах он начинал свой трудовой путь. Ну, журил, конечно, иногда, иногда сокрушался – по-отечески. 

Да вот случился конфуз. 

В 2018 году Совет Федерации Вячеславу Штырову пришлось покинуть досрочно (не исключено, что в том числе за слишком длинный язык). И он, параллельно с назначением на должность госсоветника Якутии, обратился в АЛРОСА с просьбой о назначении ему негосударственной пенсии.

Оно понятно, сенатор – должность государственная, откуда на ней деньги? Когда у нас на государственной службе много зарабатывали? По данным СМИ, состояние семьи Вячеслава Штырова на тот самый момент (конец 2018 года) составляло «всего» 3,6 млрд рублей. Разве это деньги по современным российским меркам людей «высокого» полета? А госсоветникам разве платят? Естественно, приходится обивать пороги, чтобы получить лишнюю копеечку. 

«Копеечка» потянула на 36,5 тысяч рублей в месяц – в большинстве регионов это даже не пенсия, это зарплата мечты. Вот только чтобы получить корпоративную пенсию, нужно проработать в компании не менее 15 лет. А что Штыров? 

Вот биография прямо с его официального сайта:

С 1975 года по 1986 год работал мастером, прорабом, начальником строительного участка №3, заместителем главного инженера, заместителем начальника по производству Управления строительства «ГОКстрой» Вилюйгэсстроя Минэнерго СССР.

В 1986 году назначен заместителем управляющего по производству треста «Айхалэнергопромстрой» Вилюйгэсстроя, первым заместителем начальника Специального Строительно-монтажного Управления Строительством «Вилюйгэсстрой» Минэнерго СССР.

В 1986–1988 гг. – заместитель заведующего отделом строительства Якутского обкома КПСС.

С 1988 по 1991 год – аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС. Защитил кандидатскую диссертацию.

В 1991 году назначен Министром строительства и инвестиций Якутской – Саха ССР.

20 декабря 1991 года был избран вице-президентом Республики Саха (Якутия).

С 1992 по декабрь 1994 года совмещал обязанности вице-президента и Премьер-министра Республики Саха (Якутия).

С 1996 по 2002 год – Президент крупнейшей в мире алмазодобывающей акционерной компании «Алмазы России – Саха» (ЗАО «АЛРОСА»).

С декабря 1997 по январь 2002 года – депутат Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (избран от Анабарского улуса).

13 января 2002 года был избран Президентом Республики Саха (Якутия), а 27 января 2002 года официально вступил в должность.

В своих выступлениях Вячеслав Штыров неоднократно упоминает, что прошел долгий тяжелый путь от мастера до президента алмазной компании, набравшись по дороге опыта и квалификации. Однако даже его официальная биография свидетельствует об обратном: работе Президента компании Вячеслав Штыров посвятил 7 лет своей жизни, а предшествовавшей этому политической карьере – 11. Рассуждающий на публику об отсутствии в стране в целом и в АЛРОСА в частности «социальных лифтов» и возможности построения карьеры только через «хозяев» и покровителей из политики, Штыров как-то умалчивает о своем собственном карьерном пути. Оно понятно: история про простого работягу из села, который из мастера – да в президенты, конечно, обывателю приятнее. Обыватель, глядишь, потом и проголосует правильно. 

Но мы отвлеклись. Жадным оказался Сергей Иванов-младший, без уважения к старшему поколению. В пенсии Вячеславу Штырову с его 7-летним сроком работы отказали – из-за недобора трудового стажа почти в 2 раза. 

Досадно, конечно, но переживаемо. Да и все-таки 3,6 млрд рублей семейного состояния, можно было как-то поприжаться. Но обида иногда бывает сильнее здравого смысла – не дали пенсию на специальных условиях, отказали так, как отказали бы тому самому обычному мастеру! 

Именно с конца 2018 года начинается новый виток критики Вячеслава Штырова в адрес АЛРОСА. То он снова разглагольствует о причинах ужасной аварии на руднике «Мир», виня во всем неправильный проект – и умалчивая, что именно он руководил компанией и принимал решения в тот период, когда проект принимался и начинались строительные работы. То он рассказывает о сложностях рудника «Удачный» – даром что в тот момент, когда «Удачный» строился, Штыров давно работал в политике и не имел к нему никакого отношения. То вот теперь про социальные лифты, которых якобы нет и не будет в АЛРОСА – хотя как раз за последние пару лет должности руководителей и «замов» горно-обогатительных комбинатов получили труженики из Якутии, как раз начинавшие работу с мастеров. Вот только почему-то они не работали в политике, не рисовались на публику, а просто честно делали свою работу. 

Наверное, поэтому, как ни старается бывший сенатор критиковать от обиды, так и не удается ему выйти с этой критикой дальше социальных сетей и «заказушных» местных сайтов.

И обиды Штырова, наверняка, должны множиться. На ту же АЛРОСУ – за то, что новых источников обогащения из компании (хотя бы пенсию) вытащить не получается. Пусть только попробуют теперь семейную Штыровскую долю акций в «АЛРОСА-Нюрба» не выкупить на каких-нибудь специальных условиях – вот уж тогда-то они точно узнают, что такое настоящая обида. И на первого зама главы АП Сергея Кириенко тоже обида – за то, что выгнал из Совета Федерации за попытку свалить свои ошибки по руднику «Мир» на других, невиновных людей. И на весь мир – за то, что дальше Якутии уже мало кто помнит его имя и отчество. 

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