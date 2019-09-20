СК направил в Росгвардию жалобу о грубом задержании активистки Сосновской

Следственный комитет передал в Росгвардию жалобу москвички Дарьи Сосновской, которую грубо задержали после митинга 10 августа, сообщает Meduza. Материалы были направлены начальнику инспекции по личному составу московского управления Росгвардии для проведения служебной проверки.

NEWSru.com отмечает, что материалы были переданы по истечении 30 дней, которые являются максимальным сроком для проведения служебной проверки.

Напомним, Дарья Сосновская была задержана после митинга оппозиции, когда обратилась к сотрудникам полиции с требованием отпустить задерживаемого человека с видимыми признаками инвалидности. Во время того, как девушку волокли в автозак, один из сотрудников ударил ее, а позже ее ударили головой, когда помещали в микроавтобус.

«СК фактически самоустранился от проведения проверки, перепоручив ее Росгвардии, которая никакого отношения к событиям не имеет и не уполномочена в соответствии с УПК проводить ее», — говорит адвокат Татьяна Молоканова.

Ранее в Росгвардии сообщали, что их сотрудники не причастны к инциденту с Сосновской.