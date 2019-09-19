Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "расистский" грим Аладдина

Джастин Трюдо извинился за опубликованные в СМИ фотографии 2001 года, где он запечатлен в костюме Аладдина.

18 сентября в журнале Time появился снимок, сделанный на вечеринке частной школы в Ванкувере в 2001 году, где 29-летний будущий министр Канады наряжен в костюм диснеевского Аладдина с белым тюрбаном и коричневым гримом. Издание подчеркнуло, что на всех снимках только Трюдо искусственно затемнял цвет кожи, что теперь кажется излишне расистским.

19 сентября канадский премьер прокомментировал эти снимки во время перелета вместе с журналистами в рамках избирательной кампании. Он подтвердил, что 18 лет назад действительно использовал такой грим для вечеринки «Арабские ночи» в учебном учреждении, где он тогда преподавал. По словам Трюдо, он сожалеет о произошедшем, однако его крайне радует, что в настоящее время общество стало намного внимательнее относиться к подобным вопросам.

Отметим, что скандал с публикацией копрометирующих снимков разгорелся в СМИ спустя неделю после того, как Джастин Трюдо начал кампанию по переизбранию.