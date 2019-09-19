НАТО потеряло превосходство над "возрождающейся Россией", считают в Пентагоне

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное превосходство НАТО над Россией утрачено и теперь в блоке работают над новой стратегией.

Генерал также подчеркнул, что Россия на настоящий момент является конкурентом и руководители оборонных ведомств это понимают и уже в мае утвердили новую стратегию Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба НАТО.

Документ определяет планы НАТО и действующее положении сил стран-участниц. Благодаря нему у начальников штабов появляется понимание стоящих перед альянсом задач.

Данфорд отметил, что на встрече военных комитетов НАТО в столице Словении, которая завершилась 15 сентября, были рассмотрены два документа из новой стратегии: широкая концепция обороны и сдерживания НАТО, а также общая концепция операций НАТО.