Киев обвинил Россию в срыве саммита "нормандской четверки"

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России не состоялся 17 сентября по вине российского руководства.

По его словам, Кремль сообщил, что не сможет принять участие в саммите «по техническим причинам». Также он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский был готов к ней, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Пристайко добавил, что планируется найти время для новой встречи всех четырех лидеров в том же формате.

Ранее источник ТАСС сообщал, что саммит «нормандской четверки» находится под угрозой из-за отказа Украины на заседании контактной группы в Минске подписать документ по имплементации «формулы Штайнмайера», согласно которой Донбасс приобретает особый статус, как того требуют минские соглашения.

Также агентство приводит комментарий директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, по информации которого «подписание в ближайшие дни в минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" является условием для проведения саммита».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что встреча 17 сентября не состоялась из-за «расхождения в подходах». Также он отметил, что она все же пройдет, но уже в октябре.