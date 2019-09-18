Иран и Россия договорились об альтернативных платежах для борьбы с долларом

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нашли альтернативу международной межбанковской системе SWIFT.

В частности, страны договорились использовать альтернативные механизмы платежей в национальных валютах для обхода SWIFT, сообщил президент Исламской республики Хасан Рухани.

«Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире», — заявил он, добавив, что такая мера в перспективе приведет к ослаблению и потере господства США в мировой банковской системе.

По словам Рухани, которые приводит «Интерфакс», не использовать SWIFT для платежей Тегеран решил вместе с Анкарой, Москвой и Багдадом.

При этом агентство напоминает, что в России уже существует свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), с помощью которой российские власти решили обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения международной межбанковской системы.